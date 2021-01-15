Полиция задержала грабителя, напавшего на женщину-провизора на проспекте Стачек

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 13 января, оперативники Петербурга задержали подозреваемого в нападении на 71-летнюю женщину-провизора на проспекте Стачек в Кировском районе города.

Инцидент произошел днем ранее, 12 января, во дворе дома №128. Злоумышленник ударил пожилую петербурженку по лицу и отобрал сумку, в которой находился мобильный телефон, банковская карта и 3 тысячи рублей наличными. После этого грабитель скрылся с места проишествия. Как выяснили позже полицейские, мужчина отслеживал свою жертву еще в торговом центре, куда пенсионерка отправилась за покупками.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. К счастью, уже на следующий день возле дома №31 по улице Лени Голикова преступника задержали. Им оказался 30-летний безработный без определенного места жительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной мужчина напал на жену с ножом.