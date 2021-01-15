В квартире на Октябрьской набережной петербуржец изрезал жену

В Невском районе Северной столицы попала в больницу 28-летняя женщина со множественными ножевыми ранениями. По предварительной информации, их нанес муж.

Пострадавшую, как сообщает источник в правоохранительных органах, забрали на скорой из дома №76 корпус 2 по Октябрьской набережной. Врачи диагностировали острую кровопотерю из-за большого количества ран. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Полицейские предполагают, что на петербурженку напал супруг, 35-летний подсобный рабочий. Его задержали «по горячим следам» на месте происшествия, в собственной квартире. Кроме того, правоохранители изъяли два ножа, одежду, следы рук и биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на лестничной клетке одного из домов по проспекту Луначарского мужчина умер стоя, прислонившись к стене.