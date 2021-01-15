В доме на Луначарского на лестничной клетке нашли окоченевший труп

В доме на Луначарского на лестничной клетке нашли окоченевший труп
Дом, в котором случилось чрезвычайное происшествие. Фото: Google View

В четверг, 14 января, около 10 часов утра в доме №70 корпус 1 на лестничной клетке одного из подъездов был обнаружен труп мужчины.

Пугающую находку совершил местный житель, который сразу же оповестил о случившемся правоохранительные органы. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции установили, что на трупе уже есть признаки окоченения. При этом внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

Погибший стоял, прислонившись спиной к стене. Он был одет в джинсы и куртку. Причины смерти, как и личность умершего, неизвестны, поэтому труп направили в морг на экспертизу. Стражи порядка продолжают разбираться в обстоятельствах чрезвычайного происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Сертолово задержали по подозрению в убийстве свекрови.

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