Жительница Сертолово подозревается в убийстве 66-летней свекрови

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Трагедия случилась еще 6 декабря 2020 года в одном из жилых домов в Сертолово. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по области, в четверг, 14 января, стражи порядка задержали 41-летнюю подозреваемую, невестку погибшей.

Женщину изобличили в совершении преступления. Следователи направили ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти было возбуждено дело об убийстве.