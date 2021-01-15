Сборная России по футболу сыграет первый матч отбора ЧМ-2022 в Сочи 27 марта

Сборная России по футболу сыграет первый матч отбора ЧМ-2022 в Сочи 27 марта
Сборная России по футболу. Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу начнет свой путь за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Первый поединок пройдет в родных стенах 27 марта.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Команда примет сборную Словении.

Поединок между командами пройдет 27 марта. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная России попала в группу Н для отбора на мировое первенство. Игрокам национальной команды придется побороться за выход из группы со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба пропустит первый сбор «Зенита» из-за сомнительного теста на коронавирус. В такой же ситуации оказался и голкипер команды Андрей Лунёв. Футболисты не полетят в ОАЭ.

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