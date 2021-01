Международный день «Битлз»: история праздника, творческий путь группы и их «следы» в Петербурге

16 января — Всемирный день «The Beatles». Праздник в честь знаменитой ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Почему выбор пал именно на эту дату, чем знамениты «битлы» и где в Петербурге можно найти места, связанные с легендарными музыкантами, — в материале Gazeta.SPb.

Что особенного в этой дате?

Всемирный день «The Beatles» неслучайно отмечается 16 января. Дата была выбрана потому, что в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон начинали свой творческий путь. Через несколько лет к ним присоединился Ринго Старр. А 16 января 1964 года журнал «Cashbox» песне «битлов» «I want to hold your hand», после того как сингл буквально за 10 дней разошелся многомиллионным тиражом, присвоил первое место в американском хит-параде.

Откуда взялось название группы?

Однозначной истории, рассказывающей об этом, нет. По воспоминаниям участников коллектива, задача заключалась в том, чтобы название имело разные значения. В качестве примера была взята группа «The Crickets» — в переводе с английского «сверчки» или «крикет» (при написании в единственном числе). Слово «beatles» на слух звучит как «жуки». Но если оно напечатано, в глаза бросается корень «beat» в значении «удар» (например, в барабан). В итоге, сменив несколько названий — «The Quarrymen» (в честь школы Quarry Bank, в которой учились музыканты), «Johnny and The Moondogs» и «Long John and The Silver Beetles», ребята остановились просто на «The Beatles».

Творчество и влияние

В привычном составе «битлы» радовали фанатов восемь лет. За это время они успели выпустить 13 альбомов, где каждая песня — настоящий хит.

Начинала группа с подражания классикам американского рок-н-ролла — большое влияние на четверку оказал Элвис Престли. В конце концов «The Beatles» выработали собственный стиль. А всемирное признание они получили в 1963 году — сразу после выхода сингла «Please please me».

Надо ли говорить, что по музыкантам сходил с ума едва ли не весь мир. Такая сумасшедшая одержимость их творчеством даже получила свое название — «битломания». Более того, группа оказала большое влияние на развитие музыки в целом. С нее брали пример многие исполнители и композиторы, в том числе в СССР.

В нашей стране, а именно в Петербурге, даже был главный «битломан» — Николай Васин. В 70-е годы он начал собирать домашний музей «The Beatles». Его важнейшим артефактом стала пластинка с автографом самого Джона Леннона. Такой обладал только Васин, который помимо всего прочего устраивал подпольные дни рождения «битлов» с участием лучших музыкантов нашего города.

«The Beatles» прекратили совместную работу в 1970 году. После распада каждый из музыкантов начал (а кто-то продолжил) сольную карьеру. Из всей четверки сегодня живы Пол Маккартни и Ринго Старр. Джон Леннон в 1980 году был убит возле своего дома. Джордж Харрисон в 2001 году скончался от рака.

По версии журнала «Rolling Stone», «The Beatles» находятся на первом месте в списке величайших исполнителей всех времен.

Следы «битлов» в Петербурге

Каждый петербургский «битломан» или простой местный житель знает, что в городе есть улица Джона Леннона, которой на самом деле не существует. Она появилась благодаря тому самому Николаю Васину: он несколько лет пытался убедить власти в необходимости этой точки на карте Петербурга. Но не смог. И пошел наперекор, повесив в квартале на улице Пушкинской табличку. Позднее над аркой, где находится указатель, появились четыре барельефа с профилями музыкантов, а также желтая субмарина.

Васин в начале 90-х пропагандировал и создание в Петербурге музыкального храма. Офис с сотнями книг, пластинок, плакатов и сольных альбомов появился несколько лет назад в арт-центре «Пушкинская, 10».

Еще одно заведение, пропитанное духом 60-х, — «Music-Bar & Restaurant Liverpool» на улице Маяковского. О «битлах» тут напоминают и декор, и позиции в меню. Говорят, здесь за барной стойкой когда-то сидел сам Ринго Старр.

А в старейшем в России и крупнейшем в Европе магазине «Castle Rock» на Лиговском проспекте можно найти массу товаров, посвященных творчеству ливерпульской четверки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что о любви к «The Beatles» петербуржцы часто упоминают в своих резюме. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.