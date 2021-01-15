В резюме жителей Петербурга нашли сотни упоминаний The Beatles

В свою очередь, в вакансиях упоминания ливерпульской четверки встречаются крайне редко – обычно это связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату. Фото: pixabay

В свою очередь, в вакансиях упоминания ливерпульской четверки встречаются крайне редко – обычно это связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату. Фото: pixabay

В субботу, 16 января, во всем мире отмечается день легендарной музыкальной группы The Beatles. Аналитики HeadHunter в преддверии праздников изучили, как часто соискатели упоминают в своих резюме о любви к ливерпульской четверке.

Оказалось, что в резюме россиян больше тысячи упоминаний известной группы, а чаще всего про «битлов» пишут соискатели из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей. Строчка о любви к The Beatles, как правило, встречается в резюме специалистов таких сфер, как «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама PR» и «Продажи».

При этом женщины лидируют в количестве упоминаний группы по сравнению с мужчинами (51% и 49% соответственно). В HeadHunter отмечают, что название коллектива не всегда указывается в контексте любви к творчеству музыкантов. Порой это связано с профессиональной деятельностью — организацией мероприятий или подготовкой текстов. Также группу приводят в качестве примера интересов, когда хотят работать с единомышленниками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых высокооплачиваемых вакансиях января по версии экспертов HeadHunter.