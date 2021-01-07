Самые высокооплачиваемые вакансии января в Петербурге назвали аналитики

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда в Петербурге в начале 2021 года и составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий.

Так, в январе петербургские работодатели готовы предложить зарплату в размере от 500 тыс. рублей коммерческому директору для компании, занимающейся строительством жилой недвижимости.

На зарплату от 4,5 до 6 тыс. долларов может рассчитывать Java Architect для компании по разработке продуктов и платформ в области медицины, а от 300 тыс. рублей может получать Senior Java Developer, который будет работать в компании-разработчике программных продуктов в области управления проектами.

Также от 250 тыс. рублей зарабатывает гидрогеолог в производственной компании, специализирующейся на добыче и обогащении металлов. От 120 до 450 тыс. рублей предлагают ведущему менеджеру по продажам недвижимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 88 тысяч петербуржцев начали Новый год с поиска работы.