88 тысяч петербуржцев начали Новый год с поиска работы

За первую неделю 2021 года 88 тыс. петербуржцев оставили свои резюме о поиске новой работы.

Данные об этом опубликовали исследователи сервиса по поиску работы hh.ru. Отмечается, что с 1 по 7 января примерно 88 тыс. жителей Северной столицы создали свои резюме на сайте портала для поиска рабочих мест.

Чаще всего жители города искали вакансии в сферах «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт и логистика», «ИТ, телеком» и «Производство».

Кроме этого, каждый второй петербуржец, оставивший «новогоднее» резюме, имеет более 6 лет опыта работы. Новое место труда как правило ищут сотрудники в возрасте от 26 до 35 лет. Около 7% соискателей – люди старше 50 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем граждане хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц.