Беглов заявил о цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге

Власти Северной столицы планируют разработать модель цифровой трансформации здравоохранения.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе заседания Межведомственного городского координационного совета противодействию распространению коронавируса, передает в пятницу, 15 января, телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Беглова, изменения коснуться системы госуправления. Так современные цифровые технологии будут внедряться в медицинские организации.

Работа нового проекта будет организована по трем направлениям: медицина, цифровизация и мониторинг ключевых экономических показателей. Данный проект определен президентом России Владимиром Путиным, как национальная цель развития страны.

Кроме этого, парламентарий подвел итоги работы совета в 2020 году. Беглов отметил, что принятые решения позволили удержать ситуацию с коронавирусом под контролем.

«Они позволили нам и нарастить мощности и коечного фонда, организовать лечение наших граждан на дому. Это очень важно — делать взаимодействие между стационарами и нашей поликлинической сетью, укрепили первичное звено, увеличили количество лабораторий», – заявил градоначальник города.

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