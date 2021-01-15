Жителям Петербурга запретили выходить на лед до 15 апреля

В Санкт-Петербурге власти приняли решение продлить запрет выхода на лед еще на три месяца — до середины весны. Горожане смогут выйти на лед не раньше 15 апреля.
Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Постановление о продлении запрета подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно новым правилам, петербуржцам, а также гостям города, запрещается выходить на ледовое покрытие водных объектов в Северной столице с 16 января по 15 апреля 2021 года, передает пресс-служба Смольного.
Отслеживать ситуацию будет Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Если будет обнаружено улучшение ледовой обстановки, то ведомство подготовит предложения об изменении срока запрета.
Горожанам напомнили, что за выход на лед могут привлечь к административной ответственности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС напомнило петербуржцам о запрете выхода на лед.