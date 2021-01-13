МЧС напомнило петербуржцам о запрете выхода на лед

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей города о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов и предупредило о штрафах.

Горожане не могут выходить на лед согласно постановлению правительства Петербурга от 11 ноября 2020 года. Петербуржцев, которые все-таки рискнут выйти на лед, ждет привлечение к административной ответственности. Им придется выплатить 5000 рублей штрафа.

«Уважаемые петербуржцы и гости города, соблюдайте правила поведения на водных объектах! Выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что, постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, данный запрет будет действовать до 15 января 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских рыбаков, которые вышли на лед Финского залива, оштрафовали на 5000 рублей.