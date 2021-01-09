Петербургских рыбаков, которые вышли на лед Финского залива, оштрафовали на 5000 рублей

Между тем, до 15 января в Петербурге действует официальный запрет выхода на лед, нарушение которого карается штрафом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Между тем, до 15 января в Петербурге действует официальный запрет выхода на лед, нарушение которого карается штрафом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Представители Смольного провели рейд на льду Финского залива рядом с Красносельским районом. По итогам рейда оштрафованы 10 человек.

Людей на льду искали сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, полиции и МЧС. Лед на этом участке Финского залива недостаточно крепкий. Тем не менее представители закона заметили группу рыбаков.

Большинство из них подчинились требованиям спасателей и ушли со льда. Но те, кто отказался выходить на берег, получили протоколы об административных правонарушениях. Им придется выплатить 5000 рублей штрафа.

Напомним, что запрет выхода на лед действует до 15 января. «Ценой нарушения этого запрета может стать чья-то жизнь», — заключили в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек.