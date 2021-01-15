Таксист в Купчино расстрелял не пропустивший его автомобиль

Таксист в Купчино расстрелял не пропустивший его автомобиль
В Купчино таксист выстрелил в заднее стекло внедорожника. Фото: pixabay

На юге Петербурга задержали водителя такси за стрельбу по другому участнику дорожного конфликта. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

По информации городского ГУ МВД, оперативные службы получили сведения о конфликте со стрельбой в Купчино в 13 часов 30 минут. Предварительно, дорогу не поделили такси KIA и внедорожник Great Wall Hover H5. Последний не уступил дорогу, что разозлило таксиста. Водитель достал пневматическое оружие и выстрелил в заднее стекло внедорожника.

После этого таксист поспешил скрыться с места происшествия, заехав во двор дома на Будапештской улице, но там его уже ждал наряд полиции.

Предполагаемого стрелка доставили в отдел полиции для установления личности и дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после убийства.

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