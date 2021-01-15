В Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после убийства

В Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после убийства
Злоумышленник был вооружен топором. Фото: unsplash

В Выборгском районе правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, убийство произошло в ночь на 14 января в одном из домов в поселке Старорусское Выборгского района. По версии следствия, подозреваемый повздорил со своим знакомым во время распития алкоголя и схватился за топор. В итоге, от нескольких ударов острым орудием 45-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого смогли задержать 15 января. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье убийство. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уроженец Узбекистана запер юного петербуржца в машине и попытался совратить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район ленобласть топор убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые из Петербурга выяснят, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19
Около 20 тыс. петербуржцев получили вакцину «Спутник V» от Covid-19
Беглов заявил о цифровой трансформации здравоохранения в Петербурге
Смольный опубликовал места купелей на Крещение в Петербурге
В Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после ...
В Петербурге появилась круглосуточная служба помощи отцам
В России массовая вакцинация от Covid-19 начнется 18 января
В Петербурге около 24% койко-мест остаются свободными для больных Covid-19