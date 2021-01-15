В Ленобласти подозреваемого в убийстве топором задержали через сутки после убийства

В Выборгском районе правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области, убийство произошло в ночь на 14 января в одном из домов в поселке Старорусское Выборгского района. По версии следствия, подозреваемый повздорил со своим знакомым во время распития алкоголя и схватился за топор. В итоге, от нескольких ударов острым орудием 45-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого смогли задержать 15 января. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье убийство. Расследование продолжается.

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