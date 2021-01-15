Уроженец Узбекистана запер юного петербуржца в машине и попытался совратить

Несовершеннолетний петербуржец стал жертвой сексуальных домогательств. Мальчик оказался заперт в машине с незнакомым мужчиной.

Инцидент произошел в четверг, 14 января. В отдел полиции обратился житель Невского района с заявлением о том, что неизвестный напал на его сына в машине Kia Rio.

Как стало известно gazeta.spb.ru, родитель добавил, что злоумышленник заблокировал двери авто и, пригрозив 17-летнему подростку насилием, попытался напасть на него. В слух он описывал сексуальные действия, которые намерен совершить.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В этот же день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана, зарегистрированный в Петербурге. Мужчина был изобличен и дал признательные показания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленькая петербурженка получала интимные фото от своего отца.