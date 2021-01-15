Маленькая петербурженка получала интимные фото от своего отца

Маленькая петербурженка получала интимные фото от своего отца
Девочка получала интимные фото от отца. Фото: pixabay

Адмиралтейском районе Петербурга местная жительница написала заявление на бывшего мужа. По ее словам, он развращал их несовершеннолетнюю дочь.

В четверг, 14 января, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 6 декабря по 1 января ее 37-летний экс-супруг стал присылать в мессенджеры их 13-летней дочери интимные фотографии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант подозревается в приставаниях к школьнице в парадной на Васильевском острове. В полицию обратилась мать девочки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
интимные фото несовершеннолетняя полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти старшеклассникам разрешили оставаться дома при морозе от -30
В Петербурге коронавирусом заболели еще 3 094 человека
За три недели желающих сделать прививку от COVID-19 россиян стало на 25% больше
Кинологи рассказали, как защитить собаку от травм в зимнее время
Варламов заявил об освобождении россиян, задержанных в Южном Судане
За 2020 год в Петербурге на 3% выросли продажи смартфонов
Власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений ...
Артем Дзюба подхватил коронавирус