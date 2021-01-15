Маленькая петербурженка получала интимные фото от своего отца

Адмиралтейском районе Петербурга местная жительница написала заявление на бывшего мужа. По ее словам, он развращал их несовершеннолетнюю дочь.

В четверг, 14 января, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 6 декабря по 1 января ее 37-летний экс-супруг стал присылать в мессенджеры их 13-летней дочери интимные фотографии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант подозревается в приставаниях к школьнице в парадной на Васильевском острове. В полицию обратилась мать девочки.