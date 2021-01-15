Из-за морозов в Петербурге будут усиленно контролировать городской транспорт

Из-за морозов в Петербурге будут усиленно контролировать городской транспорт
По зимним нормативам, температура воздуха в трамваях и автобусах не должна быть ниже +12 градусов. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Из-за пришедших в Петербург морозов губернатор Александр Беглов поручил властям усилить контроль над состоянием и работой общественного транспорта.

По словам градоначальника, в зимние морозы особенно важно, чтобы общественный транспорт прибывал на остановки вовремя, петербуржцы не мерзли в ожидании транспорта, а в салонах автобусов, в трамваях и троллейбусах было тепло и комфортно.

Беглов подчеркнул, что в Смольном мониторят замечания и жалобы городских пассажиров и стараются оперативно разрешить каждую частную ситуацию.

Также глава Петербурга отметил, что минувшей осенью проверялась исправность отопительных систем автобусных парков. По зимним нормативам, температура воздуха в трамваях и автобусах не должна быть ниже +12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти экстренно предупреждают о ночном морозе до -32 градусов.

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