Из-за морозов в Петербурге будут усиленно контролировать городской транспорт

Из-за пришедших в Петербург морозов губернатор Александр Беглов поручил властям усилить контроль над состоянием и работой общественного транспорта.
По словам градоначальника, в зимние морозы особенно важно, чтобы общественный транспорт прибывал на остановки вовремя, петербуржцы не мерзли в ожидании транспорта, а в салонах автобусов, в трамваях и троллейбусах было тепло и комфортно.
Беглов подчеркнул, что в Смольном мониторят замечания и жалобы городских пассажиров и стараются оперативно разрешить каждую частную ситуацию.
Также глава Петербурга отметил, что минувшей осенью проверялась исправность отопительных систем автобусных парков. По зимним нормативам, температура воздуха в трамваях и автобусах не должна быть ниже +12 градусов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти экстренно предупреждают о ночном морозе до -32 градусов.