Жителей Ленобласти экстренно предупреждают о ночном морозе до -32 градусов

Жителей Ленобласти экстренно предупреждают о ночном морозе до -32 градусов
Сильные морозы в Ленобласти. Фото: Pixabay

В Ленинградской области продолжает держаться холодная погода. Очередное усиление мороза прогнозируется в ночь с 15 на 16 января. В некоторых местах ожидается до -32 градусов.

Жителей региона предупреждают о резком похолодании. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Отмечается, что ночью в Ленинградской области ожидается от -25 до -28 градусов. Местами морозы будут доходить до -32.

Водителей и жителей региона просят быть внимательнее. На дорогах и трассах возможна гололедица, которая может вызвать большое количество аварий. Также людей призывают не выходить на лед водоемов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая авария с фурами у съезда на Дачный вызвала реакцию у петербуржцев. В Северной столице из-за плохих погодных условий происходит большое количество ДТП на дорогах. Очередная жуткая авария случилась на внутренней стороне КАД.

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