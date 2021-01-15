Жителей Ленобласти экстренно предупреждают о ночном морозе до -32 градусов

В Ленинградской области продолжает держаться холодная погода. Очередное усиление мороза прогнозируется в ночь с 15 на 16 января. В некоторых местах ожидается до -32 градусов.

Жителей региона предупреждают о резком похолодании. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Отмечается, что ночью в Ленинградской области ожидается от -25 до -28 градусов. Местами морозы будут доходить до -32.

Водителей и жителей региона просят быть внимательнее. На дорогах и трассах возможна гололедица, которая может вызвать большое количество аварий. Также людей призывают не выходить на лед водоемов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая авария с фурами у съезда на Дачный вызвала реакцию у петербуржцев. В Северной столице из-за плохих погодных условий происходит большое количество ДТП на дорогах. Очередная жуткая авария случилась на внутренней стороне КАД.