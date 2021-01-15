Пандемия остановится, если в Петербурге будут привиты 3 млн человек

Пандемию в Петербурге получится победить, если 3 млн человек будут привиты от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Пандемию в Петербурге получится победить, если 3 млн человек будут привиты от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице готовятся открыть новые пункты вакцинации от COVID-19. В ближайшее время в город завезут полмиллиона доз препарата «Спутник V». Пандемию получится остановить, если участие в вакцинации примут 3 млн горожан.

От полутора до трех миллионов привитых жителей Петербурга необходимо для того, чтобы в городе угасло распространение коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В скором времени в городе на Неве откроются дополнительные 26 пунктов вакцинации в поликлиниках, и еще 24 — в частных и ведомственных медучреждениях. К концу января в Петербург поступят более 68 тыс. доз препарата. Всего за январь планируется привить 40 тыс. местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти рассчитывают привить от коронавируса 60% населения за год.