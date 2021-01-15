Власти рассчитывают привить от коронавируса 60% населения за год

Власти рассчитывают привить от коронавируса 60% населения за год
Попова отметила, что иммунизация обязательно должна быть массовой. Фото: сайт Кремля

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего за один год в России могут привить от коронавирусной инфекции порядка 60% населения.

Глава ведомства заявила на совещании с ведущими эпидемиологами, что в первый год масштабной вакцинации от COVID-19 в стране могут привить 60% совокупного населения. По ее словам, это «очень серьезное достижение».

Анна Попова отметила, что иммунизация обязательно должна быть массовой, но ее необходимо организовать так, чтобы к началу эпидемического сезона в осенне-зимнее время россияне уже имели иммунитет.

Напомним, что массовая вакцинация будет проходить с российского препарата «Спутник V». О начале данных мероприятий ранее сообщил президент России Владимир Путин. 13 января он поручил перейти к масштабной массовой вакцинации россиян от инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России массовая вакцинация от Covid-19 начнется 18 января.

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