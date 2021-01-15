Стас Барецкий разбил свою «Ладу» в ДТП на Воскресенской набережной

Стас Барецкий попал в ДТП на Воскресенской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Стас Барецкий попал в ДТП на Воскресенской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербургский шоумен Стас Барецкий в очередной раз угодил в автомобильную аварию на городских дорогах. На этот раз он влетел на отечественной машине во внедорожник.

Об этом петербуржцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие с участием Барецкого произошло на перекрестке Воскресенской набережной и Потемкинской улицы.

Со слов очевидцев, шоумен на автомобиле ВАЗ-2114 влетел в едущий спереди внедорожник Range Rover. Столкнувшиеся автомобили заняли одну полосу.

Судя по кадрам с места происшествия, вся его черная «Лада» покрыта наклейками с адресом сайта, занимающегося оказанием ритуальных услуг.

Многие петербуржцы в комментариях предполагают, что авария была постановочной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Барецкого задержали в Ломоносове из-за тонированных стекол в машине.