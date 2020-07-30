Барецкого задержали в Ломоносове из-за тонированных стекол в машине

Стас Барецкий. Фото: vk.com/stasbareckiy
Стас Барецкий. Фото: vk.com/stasbareckiy

Ему грозит либо штраф, либо административный арест.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». В Ломоносове задержали шоумена Стаса Барецкого за тонировку стекол в «Жигулях». Мужчина находится в камере отдела полиции – отмечается, что он пытался оказывать неповиновение.

Знаменитости предстоит представить перед судом, который назначит либо штраф, либо административный арест до 30 суток. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что не первый раз делают замечания Барецкому, но он поступает по-своему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ГИБДД Петербурга опровергли информацию о ДТП с Барецким. На самом деле, шоумен был всего лишь задержан сотрудниками ДПС из-за нарушений правил дорожного движения. Причиной для остановки стали световые приборы транспортного средства Барецкого.

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