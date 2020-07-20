В ГИБДД Петербурга опровергли информацию о ДТП с Барецким

Стас Барецкий. Фото: vk.com/stasbareckiy
Стас Барецкий. Фото: vk.com/stasbareckiy

Вчера, 19 июля, не было зафиксировано никакой аварии, которая якобы произошла с Барецким и его автомобилем на пересечении Невского и Литейного проспектов.

На самом деле, шоумен был всего лишь задержан сотрудниками ДПС из-за нарушений правил дорожного движения. Причиной для остановки стали световые приборы транспортного средства Барецкого, которые не попадают под необходимые нормативы для безопасного передвижения по дорогам. В связи с этим, на владельца автомобиля был оформлен соответствующий протокол. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу.

Напомним, сам Барецкий историю рассказал совершенно иную. В своих социальных сетях он сообщил, что врезался в автомобиль ДПС, не заметив его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стас Барецкий влетел в машину ДПС на Невском.

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