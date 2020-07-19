Стас Барецкий влетел в машину ДПС на Невском

Скандальный музыкант и шоумен Стас Барецкий устроил ДТП в центре города на Неве. Вторым участником аварии стал полицейский автомобиль.

Как сообщает 78.ru, дорожный инцидент произошел на перекрестке Невского и Литейного проспектов в воскресенье, 19 июля. Там

Барецкий столкнулся с машиной дорожно-постовой службы. Предварительно, он врезался в машину инспекторов, которые хотели его остановить.

Шоумен рассказал, что он не заметил инспекторов и на полной скорости влетел в их авто. По его словам, авария обошлась без серьезных последствий. На него уже составили протоколы.

После этого Барецкий решил устроить шоу и попытался сдвинуть машину ДПС с места. Все это, конечно, сопровождалось нецензурной бранью. Инспектор ему особо не мешал в этот момент.

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