Сейшельские острова начали принимать туристов, привитых от COVID-19

Сейшельские острова начали принимать туристов, привитых от COVID-19
Сейшельские острова открылись для туристов, привитых от коронавируса. Фото: unsplash

Сейшельские острова открыли границы для иностранных путешественников, которые готовы предоставить сертификат, подтверждающий прохождение полного процесса вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Сейшельское информационное агентство, острова открылись для иностранцев с 15 января. Сейшелы дали свободный доступ на свою территорию для туристов из всех стран мира, если они привились от коронавируса.

«Мы надеемся, что нынешнее решение даст туризму необходимый импульс, в котором сейчас так нуждается национальная экономика», — отметил руководитель туристической отрасли островов Сильвестр Радегонде.

Прибывающие на острова путешественники должны предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, а также отрицательные результаты теста на коронавируса, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета.

Уже к середине марта Сейшелы планируют открыть для всех туристов, у которых есть справка о тесте на коронавирус. Сертификат о вакцинации при этом не понадобится, поскольку 70% местных жителей к этому моменту будут привиты от ковида.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Таиланде ждут иностранных туристов, несмотря на коронавирус.

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