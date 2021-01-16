Утренние пробки в Петербурге оценили в один балл 16 января

Петербург отдыхает после рабочей недели. Дороги города находятся в полупустом состоянии. В ближайшее время не ожидается больших пробок.

Об этом стало известно утром в субботу, 16 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00 утра, загруженность дорог в городе оценивается в один балл. Ситуация на дорогах может измениться в худшую сторону только после обеда. Именно такой прогноз дали специалисты сервиса.

Отметим, что вчера в городе были зафиксированы 9-балльные пробки из-за погодных условий. Гололедица вызвала скопления на трассах, а также большое количество аварий.

На данный момент водители беспрепятственно могут добраться до нужного места. Однако стоит заранее предусмотреть места, в которых проходят запланированные ремонтные работы.

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