В Петербурге задержан подозреваемый за обман пенсионерок под видом сына, попавшего в ДТП

В Северной столице мужчина совершил серию мошенничеств в отношении пенсионерок. В полиции обратились две жертвы за два дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 11 января в полицию обратилась пенсионерка 1943 года с сообщением о мошенничестве. Неизвестный обманным путем совершил хищение 120 тыс. рублей. Позже, 13 января, пенсионерка 1936 года рождения заявила о том же самом, отличалась только сумма хищения – 50 тыс. рублей. Хотя злоумышленник требовал 500 тыс.

По версии следствия, мужчина звонил пожилым людям и представлялся их сыном, который попал в ДТП. Он говорил, что сбил пешехода и теперь ему нужный деньги. В первом случае злоумышленник попросил 150 тыс. рублей, а во втором – 500 тыс. Пенсионерки отдали то, что могли отдать.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают причастность мужчины 1989 года рождения к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан мигрант за серию краж авто в начале 2020 года.