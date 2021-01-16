В Петербурге задержан мигрант за серию краж авто в начале 2020 года

В Северной столице полицейские расследуют дело о серии краж автотранспорта. Органам удалось установить причастность еще одного человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, первый подозреваемый был задержан 18 февраля 2020 года. Полицейские установили, что гражданин из среднеазиатских стран причастен к краже автомобиля KIA RIO от улицы Николая Рубцова до проспекта Композиторов.

«В ходе дальнейшего проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками полиции установлен еще один участник преступления», – говорится в сообщении пресс-службы.

Причастным оказался еще один мигрант, который подозревается в совершении кражи данной иномарки, а также других автомобилей.

По версии следствия, злоумышленники совершили четыре кражи с 4 января по 10 февраля прошлого года. На данный момент возбуждены уголовные дела, предъявлено обвинение в создании этнической преступной группы.

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