Мужчина избил официантку на площади Труда за отказ наливать ему и через неделю повторил поход в заведение

В Петербурге сотрудники полиции задержали агрессивного клиента кафе. Мужчина избил официантку за отказ в обслуживании. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился в новогодние праздники, 5 января. На площади Труда мужчина решил выпить водки, явно забыв о времени работы общепита. Он зашел в кафе после 23:00 и потребовал, чтобы официантка налила ему спиртного. За полученный отказ злоумышленник решил избить сотрудницу кафе. 22-летняя девушка получила телесные повреждения.

Медицинские сотрудники диагностировали состояние потерпевшей, как удовлетворительное. Однако были выявлены множественные травмы.

Позже неугомонный мужчина решил снова посетить заведение, но уже через неделю. При этом он видимо забыл о том, что было до этого и как ни в чем не бывало попробовал совершить заказ. Сотрудницы общепита узнали обидчика и вызвали полицию. Подозреваемым оказался 44-летний житель Смоленска.

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