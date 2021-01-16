Свыше 8 тысяч дворников убирали Петербург от снега 15 января

В Северной столице специалисты ручного труда круглосуточно расчищают снег и убирают внутриквартальные территории. Накануне, 15 января, город убирали более 1,2 тыс. единиц техники и свыше 8 тыс. дворников.

Данные об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. Отмечается, что работники ручного труда не только убирают улицы и подметают тротуары, но также и обрабатывают песко-соляной смесью внутриквартальные территории и садовые дорожки – песком и гранитной крошкой.

В субботу и в воскресенье в городе планируется чередование посыпки противогололедными материалами с прометанием улиц. Это позволит избежать сильных накатов на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ремонт получат три набережные в 2021 году. Капитальный ремонт будет выполнен на набережных рек Мойки и Фонтанки, а также канала Грибоедова.