В Петербурге задержали серийного мошенника, который вымогал у пенсионеров деньги, представляясь родственником

Возле дома №122 по Октябрьской набережной в Калининском районе Северной столицы полицейские задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в серии мошеннических эпизодов.

По предварительной информации, первой его жертвой стала 78-летняя пенсионерка. Женщина обратилась в полицию 11 января и рассказала, что утром на её городской телефон позвонил мужчина, сказал, что он её сын и случайно сбил человека. Он попросил у «матери» 150 тысяч рублей и сказал передать их другу, который сейчас зайдет. Уже спустя 5 минут в домофон позвонил неизвестный, но женщина отдала ему только 120 тысяч, сказав, что больше денег у нее нет.

Спустя пару дней, 13 января, аналогичная ситуация произошла с 84-летней петербурженкой. Ей позвонил якобы сын и также рассказал историю о смертельном ДТП. На этот раз он попросил 500 тысяч рублей. Спустя 10 минут в квартиру пенсионерки позвонил неизвестный, но женщина отдала ему только 50 тысяч. Уже на следующий день на Октябрьской набережной задержали 31-летнего подогреваемого в совершении преступлений. Разбирательство продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мигранта-серийного угонщика авто.