Жители Красногвардейского района пожаловались на отключение света

На место уже выезжали сотрудники аварийной службы.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 16 января, произошло масштабное отключение электричества. На отсутствие света жаловались жители домов на шоссе Революции, проспектах Маршала Блюхера, Энергетиков, улицы Маршала Тухачевского. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В «Ленэнерго», комментируя сообщения в интернете, подтвердили факт случившегося. На место уже выезжали сотрудники аварийной службы, которые устранили проблему. Свет должен был вернуться в жилые дома после семи часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе жители нескольких корпусов дома остались без света. Инцидент с отключением света случился в Северной столице поздно вечером в воскресенье, 10 января.