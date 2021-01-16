Мать мальчика, потерявшего ноги под поездом в Петербурге, рассказала о причинах инцидента

Она считает, что на ребенка повлияли его знакомые из школы.

Мать 11-летнего мальчика, который потерял ноги под поездом, предположила, кто виноват в случившемся. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте.

Она считает, что на решение школьника повлияли его знакомые, 12 и 14-летние ребята из его учебного заведения. Женщина узнала, что они на протяжении нескольких месяцев склоняли его к занятиям зацепингом. Школьники уверяли друга, что благодаря этому он станет знаменитым. Петербурженка уверена, что ее мальчика угрозами загнали на поезд, а затем оставили умирать.

Она не понимает, почему ребята не позвали на помощь. Напоминаем, что инцидент произошел 26 декабря у станции «Товарная – Витебский». В итоге мальчик остался без ног.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге четверых подростков подозревают в вандализме, оставивших националистические надписи в поездах.