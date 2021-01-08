В Петербурге четверых подростков подозревают в вандализме: они писали «Россия для русских» в поездах

В Северной столице сотрудники полиции задержали четверых подростков, подозреваемых в вандализме. Группировка наносила националистические надписи на поезда.

Как сообщает АБН со ссылкой на Центр «Э» МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга, задержанным подросткам еще нет и 18 лет. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленники писали националистические надписи на общественном транспорте. Одна из них – «Россия для русских».

Полицейские изъяли у нарушителей телефоны, маску с прорезями для глаз и маркеры различных цветов. Именно с помощью них они наносили надписи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Тосно мужчину насмерть сбила машина — он катался на «санях», привязанных к другому авто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.