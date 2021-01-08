Под Тосно мужчину насмерть сбила машина — он катался на «санях», привязанных к другому авто

Полиция Тосненского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей в деревне Исаково.

В среду, 6 января, около девяти часов вечера 27-летний местный житель в нетрезвом состоянии и без прав находился за рулем машины ВАЗ, к которой был привязан трос с автомобильным капотом, выполняющим роль импровизированных «саней». На «санях» сидел 28-летний приятель водителя.

Неудачный поворот привел к тому, что сани вместе с пассажиром вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал ВАЗ с 34-летним мужчиной за рулем. У него, кроме прочего, также не было водительских прав. Избежать столкновения машины и «саней» не получилось. В результате, 28-летний мужчина скончался от полученных прямо на месте ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пятилетний ребенок попал в реанимацию, покатавшись на ватрушке в Муринском парке.