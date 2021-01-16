На Московском шоссе заметили «перевертыш»

Очевидцы уверяют, что в результате инцидента никто не пострадал.

На Московском шоссе сегодня вечером, 16 января, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от «Ленты». Там в кювете заметили перевернувшуюся на крышу иномарку. В салоне сработали подушки, водитель, к счастью, остался жив. Непонятно, получил ли он травмы или отделался испугом. На место уже прибыли сотрудники ДПС, они выясняют обстоятельства инцидента.

«Просто поскользнулся, когда летел»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге таксист-онанист получил пять суток за просмотр интимного видео. Кроме этого, стало известно, что мужчина уже год как работает таксистом без прав.