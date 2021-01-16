В Москве автомобиль насмерть сбил своего владельца

Подробности инцидента не разглашаются.

В Москве 16 января произошла необычная смертельная авария. В результате ДТП скончался мужчина, которому не успели оказать помощь. Об этом сообщает «360», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что все случилось на улице Житная на подземной парковке. По предварительным данным, там иномарка наехала на своего же владельца. Мужчина скончался от полученных травм. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе заметили «перевертыш». Все случилось недалеко от «Ленты». Там в кювете заметили перевернувшуюся на крышу иномарку. В салоне сработали подушки, водитель, к счастью, остался жив.