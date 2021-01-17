В Петербурге три брата угнали иномарку почти за 2 млн рублей

В Московском районе полиция задержала трех братьев, которые подозреваются в угоне иномарки.

Инцидент произошел 13 января.

В полицию обратился мужчина 1969 года рождения и сообщил о том, что от д. 3 по Дунайскому проспекту неизвестный злоумышленник угнал его автомобиль Toyota Camry стоимостью 1 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В гаражном кооперативе по улице Возрождения был обнаружен угнанный автомобиль с другими гос. знаками. На месте задержали по подозрению трое братьев 1996, 1998 и 1990 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге был задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП.