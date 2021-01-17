В Калининском районе Петербурга может появиться дельфинарий

В Калининском районе Петербурга может появиться дельфинарий. Местная администрация решила спросить, как отнесутся к такой идее местный жители.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Лишившийся здания дельфинарий предложил построить новое на пересечении улиц Бутлерова и Верности, где запланировано возведение спортивного комплекса.

Как отметили в группе, многие специалисты называют этот вариант неудачным с точки зрения повышения нагрузки на трафик. Осложняет ситуацию еще и тот факт, что против возведения дельфинария выступают зоозащитники, которые даже создали петицию.

Пока в опросе лидирует вариант «Дельфинарий — это тюрьма для дельфинов» — за него проголосовали 4 625 горожан.

Напомним, дельфинарий был вынужден съехать из-за окончания договора аренды. Собственник бассейна не хочет его продлевать, так как здание находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте. Проект нового здания уже подготовлен и сейчас проходит экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дельфинарий сможет вернуться в Петербург не раньше 2024 года.