Депутата ЗакСа Ходосок поделился «советом» по борьбе с коронавирусом

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и член партии «Единая Россия» Александр Ходосок поделился видеозаписью, на кадрах которой он выходит из бани на улицу без одежды и призывает следовать его примеру.

Парламентарий опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» видео, где рассказывает о пользе русской бани в борьбе с коронавирусом. «Коронавирус не пройдет!», — заявляет депутат. Ходосок также пожелал своим подписчикам стойкости, здоровья и «бодрости духа».

Отметим, что такой совет не только не защитит от COVID-19, но и может быть опасным для здоровья. Резкий перепад температур во время выхода из парилки на улицу является стрессом для организма — риск заболеть пневмонией в этом случае сильно повышается. Кроме прочего, такое «развлечение» может обернуться трагедией для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Лучше доверять рекомендациям медиков и не испытывать иммунитет на прочность в столь сложное время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому лучше воздержаться и от грядущих крещенских купаний.