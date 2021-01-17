Сердар Азмун присоединился к «Зениту» на сборах в Дубае

Нападающий футбольного «Зенита» Сердар Азмун прибыл на сборы в расположение команды в Эмиратах. Ранее игрок не смог приехать из-за неполучения визы.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит», партнеры поприветствовали футболиста, прогнав его сквозь тоннель. В Twitter-аккаунте сине-бело-голубые написали, что данная традиция – это «теплое приветствие Сердара Азмуна».

Отметим, что Сердар Азмун прибыл в Эмираты в ночь с субботы на воскресенье. 17 января, на тренировках он работал по индивидуальной программе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в Instagram за 2020 год. Оказалось, за год у официального аккаунта сине-бело-голубых набралось 17,4 миллиона взаимодействий. Вторую строчку рейтинга занял столичный «Спартак», у которого насчитали 12,4 миллиона взаимодействий.