«Зенит» стал самым популярным футбольным клубом в Instagram за 2020 год

Сейчас у клуба больше 708 тысяч подписчиков в Instagram. Фото: Instagram @zenit_spb

Сейчас у клуба больше 708 тысяч подписчиков в Instagram. Фото: Instagram @zenit_spb

Петербургский футбольный клуб стал самой популярной среди российских команд в социальной сети Instagram по итогам 2020 года.

Оказалось, за год у официального аккаунта сине-бело-голубых набралось 17,4 миллиона взаимодействий. Такие данные представила компания Deportes & Finanzas. Вторую строчку рейтинга занял столичный «Спартак», у которого насчитали 12,4 миллиона взаимодействий. Замыкает тройку лидеров также аккаунт московского клуба «ЦСКА», у него 11,5 миллионов взаимодействий.

Отметим, что «Зенит» пользуется наибольшей популярностью среди отечественных футбольных команд не только в Instagram, но и на видеоресурсе YouTube. У канала спортсменов из Северной столицы за год набралось 15,4 миллиона «лайков».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что товарищеский матч «Зенита» и «Спартака» в ОАЭ не состоится — команды не смогли договориться о датах.