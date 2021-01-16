«Зенит» и «Спартак» не смогли договориться и не сыграют в ОАЭ

Клубы так и не решили, какого числа назначить товарищеский матч.

Директор московского клуба «Спартак» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что товарищеский матч с «Зенитом» в ОАЭ не состоится. Он объяснил, что клубы не смогли договориться о датах и обвинил в этом в первую очередь руководство петербургской команды.

При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак убежден, что это «Спартак» не пошел не уступки и поэтому встречи не будет. Известно, что одна команда хотела матч шестого февраля, а другая – восьмого.

Напоминаем, что «сине-бело-голубые» сейчас находятся в Дубае, где готовятся к возобновлению текущего сезона. Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба пропускают тренировки из-за положительных результатов теста на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проведет оба тренировочных сбора в Дубае до 12 февраля.