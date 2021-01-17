Сайт ФСИН подвергся массированным DDos-атакам

Сайт ФСИН подвергся массированным DDos-атакам
Сайт ФСИН не работает. Фото: pixabay

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний подвергся DDos-атакам. Это случилось вечером в воскресенье, 17 января.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий ко ФСИН, атаки происходили примерно несколько часов. На данный момент специалисты работают над восстановлением сайта.

Отметим, что на данный момент посетить официальный сайт ФСИН невозможно. Портал не работает.

«На данный момент проводятся технические работы, приносим извинения за доставленные неудобства», – написано на главной странице сайта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навального задержала полиция после приземления в Шереметьево.

Данные об этом появились в воскресенье, 17 января, после прилета политика в аэропорт Шереметьево авиакомпанией «Победа» из Берлина. О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН в Москве.

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