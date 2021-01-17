«Барселона» уступила «Атлетику» в финале Суперкубка Испании

"Атлетик" стал обладателем Суперкубка Испании. Фото: скриншот из Instagram

"Атлетик" стал обладателем Суперкубка Испании. Фото: скриншот из Instagram

«Атлетик» Бильбао стал обладателем Суперкубка Испании. Команда обыграла «Барселону» со счетом 2:3 в дополнительное время.

Финал небольшого турнира из трех матчей, – двух полуфинальных и финала, – проходил в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах из-за коронавируса. Поединок проходил при упорной борьбе двух команд и в итоге завершился только спустя 120 минут, вместо привычных 90.

Отметим, что в составе сине-гранатовых дважды отличился французский нападающий Антуан Гризманн.

Что касается победителей, то за «Атлетик» забивали Оскар Де Маркос, Асьер Вильялибре, Иньяки Уильямс.

Напомним, что в турнире участвовали четыре команды, – «Реал Мадрид», «Реаль Сосьедад», «Атлетик» и «Барселона». Оба королевских клуба потерпели поражение в полуфинальных матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Роналду мог перейти в «Барселону» в 2003 году.