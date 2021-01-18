Петербургский фотограф заметил серых куропаток в Колпино

Куропатки попали в кадр в Колпино. Фото: скриншот "Птицы СПб и России"

Куропатки попали в кадр в Колпино. Фото: скриншот "Птицы СПб и России"

В Северной столице местному фотографу удалось запечатлеть серых куропаток. Он заметил их в Колпинском районе.

Фотограф Дмитрий Осипов написал, что в кадр попали «пугливые, осторожные птахи». По его словам, ему очень понравилось наблюдать за ними. Специалист назвал куропаток красивыми и интересными. Он добавил, что сделал снимки в Колпинском районе в воскресенье, 17 января.

«Чуть, что, сразу бежать! Да еще как быстро», — отметил Осипов в группе «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

Серые куропатки обитают в умеренной зоне Евразии, живут в открытой местности. В основном питаются семенами. Летает птица редко, а гнезда устраивает в углублениях земли.

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