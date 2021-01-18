Вооруженный преступник ограбил заправку в Шушарах на 60 тыс. рублей

Петербургская полиция разыскивает грабителя, совершившего налет на автозаправочную станцию в Пушкинском районе.

Об этом сообщает городское управление МВД России. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 января, в Шушарах. На место преступления вызвали полицию.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что в помещение автозаправки вошел некий мужчина. Он был вооружен предметом, похожим на пистолет. По словам оператора заправки, под угрозой оружия злоумышленник потребовал отдать выручку. Забрав 60 тыс. рублей, мужчина поспешил скрыться.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию грабителя.

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