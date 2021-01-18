В парке Сосновая поляна задержали двух стрелков из Тверской области

В парке Сосновая поляна задержали двух стрелков из Тверской области
Мужчин задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе Петербурга задержали двоих жителей Тверской области после стрельбы.

Инцидент произошел в субботу, 17 января, в парке Сосновая поляна. В отдел полиции обратилась 63-летняя женщина, услышавшая громкие хлопки.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали двоих гостей города в возрасте от 20 до 29 лет. Один из них ранее был судим.

Мужчины из хулиганских побуждений достали предмет, похожий на автомат. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

С места происшествия изъяли охолощенный автомат. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, который открыл стрельбу на проспекте Культуры.

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