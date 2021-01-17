Росгвардейцы задержали мужчину, который открыл стрельбу на проспекте Культуры

Около двух часов ночи 17 января сотрудники Росгвардии по Выборгскому району задержали на проспекте Культуры мужчину, который в ходе конфликта с прохожими открыл стрельбу из травматического пистолета.

Инцидент между водителем и пешеходами произошел во дворе дома №22 корпус 2. Словесная перепалка участников конфликта быстро переросла в драку. В ходе разбирательства автомобилист внезапно достал пистолет «ОСА» и несколько раз выстрелил в одного из оппонентов. Звуки выстрелов привлекли внимания наряда вневедомственной охраны, патрулировавшего территорию неподалеку.

Прибыв к месту происшествия, росгвардейцы задержали стрелка и вызвали скорую для пострадавшего. У него диагностированы ранения шеи, живота и правой руки. Мужчина госпитализирован в Елизаветинскую больницу. Задержанный, как выяснилось, ранее был судим за самоуправство. Его передали сотрудникам полиции.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что полицейский спас пожилую петербурженку от нападения бомжа, ударив его лопатой.